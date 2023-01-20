Джабаров призвал Борреля не учить истории Лаврова

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в неуместных высказываниях относительно решения «русского вопроса». Позицию европейского политика прокомментировал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Он призвал Борреля не учить российского министра истории, напомнив ему о преступлениях нацисткой Германии, жертвами которых стали 27 миллионов граждан СССР. Кроме того, добавил Джабаров, глава евродипломатии забывает про «Голубую дивизию СС», участвовавшую в блокаде Ленинграда.
«Только не господину Боррелю учить истории нашего министра Лаврова. Не мешало бы ему напомнить, что Россия всегда чтила память шести миллионов евреев, ставших жертвами Холокоста», — отметил политик в своем Telegram-канале.
Ранее Лавров провел параллель между Западом и нацистской Германией. Первый, по его словам, стремится окончательно решить «русский вопрос», как это делал Берлин с евреями. Боррель, в свою очередь, осудил министра.