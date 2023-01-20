Джабаров призвал Борреля не учить истории Лаврова

Он призвал Борреля не учить российского министра истории, напомнив ему о преступлениях нацисткой Германии, жертвами которых стали 27 миллионов граждан СССР. Кроме того, добавил Джабаров, глава евродипломатии забывает про «Голубую дивизию СС», участвовавшую в блокаде Ленинграда.