Госдеп США отреагировал на заявление Медведева о ядерной войне

Серьезное обсуждение использования ядерного оружия увеличивает риски неправильной оценки намерений сторон, что может привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга.
Чиновник прокомментировал слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Последний отметил, что НАТО обсуждает поставку на Украину нового тяжелого вооружения. Он предостерег Запад от этих действий словами: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной».
«Риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна», — сказал Патель.
Патель при этом уверен, что в ядерной войне победителей быть не может. По его словам, начинать ее нельзя в любом случае.