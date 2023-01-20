Зеленский осудил Шольца из-за нерешительной позиции по передаче танков ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии политической воли из-за нежелания передавать танки Leopard 2 Киеву. Слова украинского лидера приводит ARD.
Немецкий канцлер ранее заявил, что согласится на передачу Leopard 2, если США поставят танки Abrams. Свое решение Шольц объяснил нежеланием делать односторонних шагов в вопросе помощи Украине.
«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — заявил Зеленский.
По словам президента Украины, канцлер ФРГ ищет отговорки, чтобы не передать танки Киеву. Вместе с этим он поблагодарил Берлин за уже предоставленную поддержку.