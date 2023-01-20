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Вучич объяснил, почему Сербия отказывается вводить санкции против России

Политика
Вучич объяснил, почему Сербия отказывается вводить санкции против России

Порядка десяти лет Сербия находилась под санкциями. За это время Белград понял, что рестрикции не приносят какого-либо значимого результата, заявил президент республики Александр Вучич.

Таким образом он прокомментировал позицию Сербии, которая отказывается вводить санкции против России. При этом политик добавил, что выступает за скорейшее завершение украинского конфликта.

Белград, добавил он, поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств. При этом некоторые страны отказываются придерживаться такой же позиции в отношении Сербии.
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