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Швейцарский банк Credit Suisse оценил шансы появления новой валюты-гегемона

Экономика
Швейцарский банк Credit Suisse оценил шансы появления новой валюты-гегемона

Вероятность появления в мире новой валюты-гегемона крайне мала, так как она требует огромного доверия со стороны каждого государства. Об этом со ссылкой на доклад швейцарского банка Credit Suisse сообщило издание РБК.

По данным экспертов, в будущем доллар продолжит терять свои позиции вне зависимости от геополитической и экономической обстановки. Причин тому несколько, включая стремление центральных банков снизить санкционные риски и распространение плавающих денежных курсов.

По данным Международного валютно фонда, доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до 59,8 процента в третьем квартале 2022 года. При этом данная тенденция наблюдается в течение последних семи лет.

В конце концов, как отметили специалисты, мировая финансовая система должна стать более многополярной. Однако на вопрос о возможном возникновении другой валюты-гегемона авторы публикации дали однозначный ответ.

«Ответ — нет, по крайней мере в обозримом будущем», — говорится в материале.

В швейцарском банке Credit Suisse добавили, что на сегодняшний день существует два сопоставимых с США региона — Китай и еврозона. Однако рассчитывать на доминирование местных валют не приходится.

Юань не наделен свободной конвертацией, необходимой для конкуренции с долларом. При этом европейские монетарные власти вовсе не стремятся к вытеснению американской валюты с мирового рынка.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о риске усиления рецессии в еврозоне. По его словам, этому способствует продолжающийся украинский кризис.
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