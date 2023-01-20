Швейцарский банк Credit Suisse оценил шансы появления новой валюты-гегемона

Вероятность появления в мире новой валюты-гегемона крайне мала, так как она требует огромного доверия со стороны каждого государства. Об этом со ссылкой на доклад швейцарского банка Credit Suisse сообщило издание РБК.
По данным экспертов, в будущем доллар продолжит терять свои позиции вне зависимости от геополитической и экономической обстановки. Причин тому несколько, включая стремление центральных банков снизить санкционные риски и распространение плавающих денежных курсов.
По данным Международного валютно фонда, доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до 59,8 процента в третьем квартале 2022 года. При этом данная тенденция наблюдается в течение последних семи лет.
В конце концов, как отметили специалисты, мировая финансовая система должна стать более многополярной. Однако на вопрос о возможном возникновении другой валюты-гегемона авторы публикации дали однозначный ответ.
«Ответ — нет, по крайней мере в обозримом будущем», — говорится в материале.
В швейцарском банке Credit Suisse добавили, что на сегодняшний день существует два сопоставимых с США региона — Китай и еврозона. Однако рассчитывать на доминирование местных валют не приходится.
Юань не наделен свободной конвертацией, необходимой для конкуренции с долларом. При этом европейские монетарные власти вовсе не стремятся к вытеснению американской валюты с мирового рынка.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о риске усиления рецессии в еврозоне. По его словам, этому способствует продолжающийся украинский кризис.