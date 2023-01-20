Автогрейдер насмерть сбил трехлетнюю девочку в Можгинском районе Удмуртии

Трехлетняя девочка и ее мать попали под колеса автогрейдера в Удмуртии. ДТП произошло вечером 18 января на улице Молодежной в селе Большая Уча Можгинского района, уточнили в региональном управлении МВД.
Предварительно установлено, что 54-летний водитель снегоуборочной техники начал движение задним ходом и не заметил пешеходов, которые шли по обочине дороги. Под колеса попали 26-летняя женщина и ее трехлетняя дочь.
Мать девочки доставлена в Можгинскую районную больницу с травмами средней тяжести. Ее дочь погибла на месте трагедии.
ДТП с участием детей ранее произошло в Керчи. Водитель BMW сбил пешеходов семи и восьми лет, после чего скрылся с места происшествия.