Французские власти распорядились о блокировке банковского счета телеканала RT France

Французские власти заблокировали банковский счет телеканала RT France. Соответствующее требование предъявило Главное управление казначейства при министерстве экономики и финансов страны, передала газета Le Monde.
Решение было принято в рамках девятого пакета антироссийских санкций, введенных Европейским союзом в декабре 2022 года. Согласно документу, под рестрикции попали сразу четыре медиаструктуры — Фонд стратегической культуры, ВГТРК, «Национальная медиа группа» и телекомпания АНО «ТВ-Новости». При этом последняя является управляющей компанией для RT France.
«В соответствии с критерием принадлежности, активы RT France должны быть заморожены», — говорится в заявлении ведомства.
Позже главный редактор телеканала Ксения Федорова подтвердила информацию о блокировке счета. Издание ТАСС попросило ее прокомментировать дальнейшие планы, однако она не захотела усугублять ситуацию для работающих в республике журналистов и отказалась.