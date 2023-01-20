Французские власти распорядились о блокировке банковского счета телеканала RT France

Решение было принято в рамках девятого пакета антироссийских санкций, введенных Европейским союзом в декабре 2022 года. Согласно документу, под рестрикции попали сразу четыре медиаструктуры — Фонд стратегической культуры, ВГТРК, «Национальная медиа группа» и телекомпания АНО «ТВ-Новости». При этом последняя является управляющей компанией для RT France.