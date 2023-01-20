Washington Post: в рядах ВСУ числится до 3 тыс. иностранных наемников

Весной 2022 года киевские власти заявляли о 20 тысячах наемников из полусотни стран, которые воюют на стороне ВСУ. Несмотря на это, WP отмечает, что львиная доля бойцов в силу ряда обстоятельств покинули украинские театры военных действий. Так, допустили аналитики, многие из боевиков хотели только попозировать на фоне боевых действий для соцсетей, другие переиграли в компьютерные «стрелялки», а третьи бежали от уголовного преследования в своих странах, либо были замечены на кражах или сексуальном насилии.