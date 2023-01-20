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Телеведущая Настя Ивлеева стала тетей

Шоу-бизнес
Телеведущая Настя Ивлеева стала тетей

Известная телеведущая Настя Ивлеева нечасто балует поклонников подробностями своей личной жизни. В результате о пополнении в семье звезды пользователи социальных сетей узнали благодаря ее матери Наталье Никитиной, передал портал StarHit.

В личном блоге женщина сообщила о рождении внучки. В четверг, 19 января, на свет появилась дочь младшего брата Насти Ивлеевой.

«В этот праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа родилась моя любимая внучка Алисочка», — написала Наталья Никитина.

Она поздравила сына Анатолия Никитина с рождением ребенка, пожелав его семье счастья и достатка. Мать известной телеведущей выразила надежду, что родственники всегда будут здоровыми и пользоваться божьим благословением.

Напомним, в конце декабря на телеканале «Пятница» завершилось романтическое шоу «Сердце Ивлеевой». Недавно главная героиня проекта рассказала о своих отношениях с победителем Алексеем Зловедовым.
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