Режиссер Кончаловский признался, что испытывает жалость к Пугачевой

Алла Пугачева была кумиром для многих поколений, а теперь ее легендарность «сыпется». Такое мнение выразил режиссер Егор Кончаловский.
Он признался, что ему понятна позиция певицы, которая не могла не поддержать своего супруга Максима Галкина✱ (выполняет функции иноагента на территории РФ). Однако из-за него она осталась без ничего, поэтому теперь ее можно лишь пожалеть, передает «Комсомольская правда».
«Важнее Алла Борисовна, я не согласен с ее позицией, но если бы я предпринимал какие-то шаги, которые могли сильно не понравиться другим, я бы ожидал от моей супруги, что она меня поддержит. И просто по-человечески я ее понимаю. Мне просто жаль», — поделился Кончаловский.
Артисты, подобные Пугачевой и Галкину, славят врага и унижают сами себя, добавил режиссер. Наказанием для них станет потеря популярности и авторитета в России. В других же странах, по его словам, они уже не смогут добиться такой славы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами