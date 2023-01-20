Режиссер Кончаловский признался, что испытывает жалость к Пугачевой

Он признался, что ему понятна позиция певицы, которая не могла не поддержать своего супруга Максима Галкина✱ (выполняет функции иноагента на территории РФ). Однако из-за него она осталась без ничего, поэтому теперь ее можно лишь пожалеть, передает «Комсомольская правда».