Два мирных жителя погибли во время обстрела ВСУ донецкой Волновахи

Украинские войска на протяжении всего дня ведут обстрел города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки погибли два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Массированному обстрелу подвергся центр города, о чем ранее сообщал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. По его словам, один из снарядов спровоцировал пожар в частном доме.
Согласно информации представительства, в 20:40 по московскому времени 19 января ВСУ выпустили по городу восемь снарядов. Их калибр составил 155 миллиметров.