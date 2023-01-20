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Два мирных жителя погибли во время обстрела ВСУ донецкой Волновахи

Происшествия
Два мирных жителя погибли во время обстрела ВСУ донецкой Волновахи

Украинские войска на протяжении всего дня ведут обстрел города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки погибли два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Массированному обстрелу подвергся центр города, о чем ранее сообщал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. По его словам, один из снарядов спровоцировал пожар в частном доме.

Согласно информации представительства, в 20:40 по московскому времени 19 января ВСУ выпустили по городу восемь снарядов. Их калибр составил 155 миллиметров.
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