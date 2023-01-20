Два мирных жителя погибли во время обстрела ВСУ донецкой Волновахи

Украинские войска на протяжении всего дня ведут обстрел города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки погибли два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.