Более миллиона жителей Франции вышли на акцию против пенсионной реформы

Число участников протестной акции против пенсионной реформы достигло более одного миллиона человек. Об этом сообщил канал BFM со ссылкой на МВД Франции.
По информации телеканала, во Франции прошло более 200 манифестаций из-за пенсионной реформы 19 января. Организаторами протестов стали ведущие профсоюзы страны. Больше всего людей собралось в Париже, Марселе, Тулузе, Лилле и Нанте.
На протестную акцию в Париже вышли 80 тысяч человек. На улицах собрались представители разных профессий и отраслей, включая сторонников «желтых жилетов».
О проекте пенсионной реформы рассказала премьер-министр Франции Элизабет Борн. По словам политика, возраст выхода на отдых будет ежегодно повышаться и достигнет 64 лет к 2030 году.