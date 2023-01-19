Захарова высмеяла спецпредставителя президента США Керри за слова о «спасении планеты»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о распространении в Соединенных Штатах «вируса исключительности», передающегося воздушно-капельным путем. Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.
Таким образом дипломат отреагировала на недавнее заявление спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри. Политик принял участие во Всемирном экономическом форуме, проходящем в швейцарском городе Давос. Во время своего выступления он указал, что американцы «спасают планету».
«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — прокомментировала Захарова.
Ранее Мария Захарова заподозрила немецкого канцлера Олафа Шольца во «врожденном уродстве». Недовольство дипломата вызвали слова зарубежного лидера о «российской агрессии».