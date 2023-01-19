Захарова высмеяла спецпредставителя президента США Керри за слова о «спасении планеты»

Таким образом дипломат отреагировала на недавнее заявление спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри. Политик принял участие во Всемирном экономическом форуме, проходящем в швейцарском городе Давос. Во время своего выступления он указал, что американцы «спасают планету».