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Ермак назвал США важным партнером Украины из-за оказываемой помощи

Политика
Ермак назвал США важным партнером Украины из-за оказываемой помощи

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках речи он рассказал, кого Украина считает «лучшим другом».

Андрей Ермак, отвечая на вопрос о друге Украины, предложил обратиться к конкретным цифрам. Глава офиса Зеленского подчеркнул, что Киев ценит помощь и поддержку от всех партнеров.

«Самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», — добавил Ермак на ВЭФ в Давосе.

Сейчас власти Соединенных Штатов работают над новым пакетом военной помощи, который будет соответствовать требованиям Украины. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не стала уточнять, что конкретно передадут Киеву.
партнер ермак Украина
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