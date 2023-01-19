Ермак назвал США важным партнером Украины из-за оказываемой помощи

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках речи он рассказал, кого Украина считает «лучшим другом».
Андрей Ермак, отвечая на вопрос о друге Украины, предложил обратиться к конкретным цифрам. Глава офиса Зеленского подчеркнул, что Киев ценит помощь и поддержку от всех партнеров.
«Самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», — добавил Ермак на ВЭФ в Давосе.
Сейчас власти Соединенных Штатов работают над новым пакетом военной помощи, который будет соответствовать требованиям Украины. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не стала уточнять, что конкретно передадут Киеву.