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Бывший футболист «Тоттенхэма» Уолкс погиб при кораблекрушении в Майами

Происшествия
Бывший футболист «Тоттенхэма» Уолкс погиб при кораблекрушении в Майами

Воспитанник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Антон Уолкс, выступавший в американской лиге MLS за «Шарлотт», погиб при столкновении двух лодок. Об этом говорится на сайте команды.

Инцидент произошел в районе стадиона «Майами Марин». Свои соболезнования по поводу смерти 26-летнего футболиста выразил и сам «Тоттенхэм».

«Мы глубоко опечалены известием о гибели нашего бывшего игрока Антона Уолкса», — сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Уолкс был заявлен за основной состав лондонского клуба в 2016 году, однако провел в футболке «шпор» лишь один матч. Позже он выступал за английский «Портсмут», а потом перебрался в США, где играл с «Атланту Юнайтед» и «Шарлот».
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