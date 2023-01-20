Бывший футболист «Тоттенхэма» Уолкс погиб при кораблекрушении в Майами

Воспитанник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Антон Уолкс, выступавший в американской лиге MLS за «Шарлотт», погиб при столкновении двух лодок. Об этом говорится на сайте команды.
Инцидент произошел в районе стадиона «Майами Марин». Свои соболезнования по поводу смерти 26-летнего футболиста выразил и сам «Тоттенхэм».
«Мы глубоко опечалены известием о гибели нашего бывшего игрока Антона Уолкса», — сообщается в Twitter-аккаунте команды.
Уолкс был заявлен за основной состав лондонского клуба в 2016 году, однако провел в футболке «шпор» лишь один матч. Позже он выступал за английский «Портсмут», а потом перебрался в США, где играл с «Атланту Юнайтед» и «Шарлот».