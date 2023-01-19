Шмыгаль предложил запретить религиозные организации «стран-агрессоров» на Украине

Законопроект, предполагающий запрет деятельности религиозных организаций, принадлежащих «странам-агрессорам», был внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. Инициатором значится премьер-министр Денис Шмыгаль.
О регистрации законопроекта сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук. По его словам, данная инициатива направлена на «обеспечение духовной независимости Украины». Кроме того, таким образом власти страны рассчитывают предотвратить раскол в обществе и защитить национальные интересы.
«Проектом закона предусмотрено внесение изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях"», — сообщил Мельничук в своем Telegram-канале.
Ранее Верховная рада лишила мандатов ряд оппозиционных депутатов. Среди них Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.