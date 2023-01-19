Шмыгаль предложил запретить религиозные организации «стран-агрессоров» на Украине

О регистрации законопроекта сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук. По его словам, данная инициатива направлена на «обеспечение духовной независимости Украины». Кроме того, таким образом власти страны рассчитывают предотвратить раскол в обществе и защитить национальные интересы.