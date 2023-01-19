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Огонь охватил кровлю жилого дома в Сочи

Происшествия
Огонь охватил кровлю жилого дома в Сочи

Кровля жилого дома загорелась в Сочи. По информации регионального МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Возгорание произошло вечером на улице Тимирязева в Сочи. Как утверждают очевидцы, огонь затронул несколько квартир на последних этажах жилого дома. Спасатели эвакуировали людей из здания, пишет РЕН ТВ.

На месте происшествия работают экстренные службы Сочи. Причина пожара и остальные подробности станут известны позднее.

Ранее мощный пожар разгорелся в многоквартирном жилом доме в Астрахани. По данным сотрудников МЧС, огонь охватил кровлю и распространился по площади 120 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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