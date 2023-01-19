Пентагон объявил о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

Власти США начали работать над очередным пакетом военной помощи Украине, который будет соответствовать запросам Киева. Об этом 19 января заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Представитель ведомства не стала уточнять сроки передачи и детали нового пакета помощи. Однако она отметила, что Киев продолжает настаивать на увеличении количества бронетехники и систем противовоздушной обороны (ПВО), в связи с чем каждый пакет «соответствует некоторым из их основных потребностей».
Правительство Литвы ранее решило передать ВСУ пакет помощи на 125 миллионов евро. В него войдут вертолеты и зенитные орудия.