Пентагон объявил о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

Представитель ведомства не стала уточнять сроки передачи и детали нового пакета помощи. Однако она отметила, что Киев продолжает настаивать на увеличении количества бронетехники и систем противовоздушной обороны (ПВО), в связи с чем каждый пакет «соответствует некоторым из их основных потребностей».