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Пентагон считает бессмысленными поставки на Украину танков Abrams

Политика
Пентагон считает бессмысленными поставки на Украину танков Abrams

Соединенные Штаты не считают целесообразным решением передать Украине танки Abrams. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Саблина Сингх.

Вооружение соответствующего типа требует качественного обслуживания, отметила она. Кроме того, на поддержание работоспособности танков необходимо затрачивать огромные средства.

«Обслуживание и высокая стоимость на поддержание (танков) Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент», — сообщила Сингх.

Ранее газета Politico объяснила, почему Вашингтон откажется от поставок танков на Украину. По словам издания, причиной являются возможные трудности с логистикой.
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