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Жители Шушар показали затопленные из-за оттепели улицы

Происшествия
Жители Шушар показали затопленные из-за оттепели улицы

Пушкинский район Петербурга утопает из-за оттепели, которая спровоцировала активное таяние снега. В соцсетях появились последствия так называемого наводнения в поселке Шушары.

Местные жители заявили, что вода начинает заполнять подвалы домов, а машины уже начали плыть по импровизированной реке на Новгородском проспекте. В районном паблике горожане начали выражать свое недовольство сложившейся ситуацией.

«Ау "Водоканал", администрация! Это же безобразие», — пожаловался один из подписчиков.

По их словам, ливневые канализации не справляются с потоками воды. К вечеру ситуация стала еще хуже. Официального ответа от властей по поводу этой проблемы не поступало.
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