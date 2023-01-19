Жители Шушар показали затопленные из-за оттепели улицы

Пушкинский район Петербурга утопает из-за оттепели, которая спровоцировала активное таяние снега. В соцсетях появились последствия так называемого наводнения в поселке Шушары.
Местные жители заявили, что вода начинает заполнять подвалы домов, а машины уже начали плыть по импровизированной реке на Новгородском проспекте. В районном паблике горожане начали выражать свое недовольство сложившейся ситуацией.
«Ау "Водоканал", администрация! Это же безобразие», — пожаловался один из подписчиков.
По их словам, ливневые канализации не справляются с потоками воды. К вечеру ситуация стала еще хуже. Официального ответа от властей по поводу этой проблемы не поступало.