Моравецкий допустил усиление рецессии в еврозоне из-за украинского конфликта

Продолжение украинского конфликта негативно скажется на экономике стран зоны евро. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ходе общения с журналистами глава польского правительства предположил, что продолжение конфликта на Украине приведет к сниженным прогнозам экономического роста. Он не исключил усиление рецессии в еврозоне.
Соединенные Штаты, по словам Моравецкого, не ощущают последствий от украинского конфликта. Поэтому экономический рост в стране может составить около двух процентов.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов сделал прогноз, каким будет курс евро в начале февраля. По его словам, он окажется на уровне 72-77 рублей.