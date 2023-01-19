Пленный боец ВСУ: украинцы выдают фотографии своих погибших солдат за россиян

Украинцы показывают в соцсетях фотографии погибших солдат и выдают их за россиян. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Ярослав Заярный.
Заярный служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе спецоперации он получил ранение и оказался в плену рядом с городом Кременная. Сейчас он проходит лечение в больнице на территории ЛНР, пишет РИА Новости.
«В соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были», — высказался боец.
Пленные украинские силовики продолжают рассказывать о своей службе в рядах ВСУ. Ранее Ярослав Заярный заявил, что командование армии отправляет солдат без подготовки сразу на передовую.