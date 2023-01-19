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Боррель резко отреагировал на заявление Лаврова о «русском вопросе»

Политика
Боррель резко отреагировал на заявление Лаврова о «русском вопросе»

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытке западных стран «окончательно решить «русский вопрос"» являются неуместными. Об этом говорится в письменном заявлении главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства РФ рассказал о главной цели текущей политики Запада. По его словам, Соединенные Штаты с союзниками пытаются поставить точку в «русском вопросе» по аналогии с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером и его методами решения «еврейского вопроса», передает «Ямал-Медиа».

«Не может быть никакой параллели», — заявил Боррель.

Ранее глава евродипломатии рассказал о заинтересованности Брюсселя ситуацией с белорусскими «политзаключенными». Жозеп Боррель выразил готовность поддержать борцов за «свободную и демократическую республику».
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