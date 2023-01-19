Боррель резко отреагировал на заявление Лаврова о «русском вопросе»

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства РФ рассказал о главной цели текущей политики Запада. По его словам, Соединенные Штаты с союзниками пытаются поставить точку в «русском вопросе» по аналогии с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером и его методами решения «еврейского вопроса», передает «Ямал-Медиа».