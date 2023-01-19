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Ольга Орлова опровергла слухи о рождении ребенка

Шоу-бизнес
Ольга Орлова опровергла слухи о рождении ребенка

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова отреагировала на слухи о состоявшихся родах. Она заявила, что информация не соответствует действительности.

По словам Орловой, слухи распространяют недобросовестные журналисты. Всем интересующимся ходом беременности звезда посоветовала подписаться на свои аккаунты в социальных сетях, так как вся достоверная информация публикуется только там.

«Все новости вы узнаете первыми лично от меня с моей страницы», — заверила Орлова.

Первые новости о беременности бывшей солистки группы «Блестящие» появились в сентябре прошлого года. Для нее этот ребенок станет вторым. У звезды уже есть 21-летний сын по имени Артем.
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