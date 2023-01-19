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Будапешт потребовал от Киева прекратить зверства против венгров в Закарпатье

Политика
Будапешт потребовал от Киева прекратить зверства против венгров в Закарпатье

Правительство Венгрии призвало киевский режим остановить зверства против соотечественников на территории Закарпатской области. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Тамаш Менцер.

Большое число этнических венгров проживает на территории города Мукачево. В СМИ сообщили, что в данном населенном пункте сняли национальные флаги. Выявлены проблемы в организации обучения на украинском языке.

«Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров», — написал Менцер в соцсетях.

Представитель МИД выразил надежду, что украинские власти смогут сохранить стабильность в Закарпатье. Он напомнил, если Киев хочет стать членом ЕС, то притеснение национальной общности недопустимо.
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