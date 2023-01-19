Венгрия вновь отказалась поддержать выделение помощи Украине со стороны ЕС

Венгрия заблокировала очередное решение Евросоюза о выделении Украине денежных средств. Об этом сообщило издание RMF 24 со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
Речь может идти о сумме в 500 миллионов евро. По словам источника, Евросоюз намерен оказать давление на Венгрию, чтобы она согласилась на выделение средств. В противном случае организация применит механизм, позволяющий доставить помощь Украине в обход Будапешта. Ранее подобная ситуация произошла, когда Венгрия заблокировала транш на сумму 18 миллиардов евро.
Отмечается, что решение Будапешта крайне возмущает европейских дипломатов. Они уверены, что таким образом страна хочет помочь России.