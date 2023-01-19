Венгрия вновь отказалась поддержать выделение помощи Украине со стороны ЕС

Речь может идти о сумме в 500 миллионов евро. По словам источника, Евросоюз намерен оказать давление на Венгрию, чтобы она согласилась на выделение средств. В противном случае организация применит механизм, позволяющий доставить помощь Украине в обход Будапешта. Ранее подобная ситуация произошла, когда Венгрия заблокировала транш на сумму 18 миллиардов евро.