Белый дом: конгресс должен повысить потолок госдолга без каких-либо условий

Администрация президента Джо Байдена отказалась обсуждать с Конгрессом США условия повышения лимита государственного долга. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Представительница исполнительной власти потребовала от парламентариев немедленно решить вопрос об увеличении долгового потолка. При этом она добавила, что это должно произойти «без каких-либо условий».
«Наша позиция в этом отношении остается прежней: мы не будем вести переговоров по потолку долга», — сообщила Далтон.
В четверг, 19 января, Соединенные Штаты достигли предельного уровня внешнего долга в 31,416 триллиона долларов. Максимально разрешенная планка составляет 31,381 триллиона долларов, однако формально она не была пробита из-за особенностей учета некоторых обязательств.