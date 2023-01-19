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СКР проведет проверку по факту возгорания в НИИ им. Склифосовского

Происшествия
СКР проведет проверку по факту возгорания в НИИ им. Склифосовского

Возгорание произошло в операционной НИИ имени Склифосовского в Москве. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел во время проведения операции по перелому плеча. Известно, что пациентка медучреждения и хирург получили ожоги. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.

Проверку по факту возгорания проводит московский СКР. Глава российского ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления сообщить об обстоятельствах возгорания.

Ранее пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Казани на улице Фучика. Из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек. Данных о пострадавших не поступало.
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