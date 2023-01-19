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Бельгия передаст Украине 3 тыс. тонн соли для очитки дорог

Общество
Бельгия передаст Украине 3 тыс. тонн соли для очитки дорог

Украина получит от Бельгии 3 тыс. тонн соли в рамках гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении МИД европейского государства.

«Соль предназначена для очистки дорог общего пользования в нынешних зимних условиях», — говорится в документе.

Таким образом, украинцы смогут сохранять мобильность. Товар предоставила Фландрия. Федеральные власти пообещали позаботиться о координации и транспортировки соли. По предварительной информации, поставки будут продолжаться до марта 2023 года.

Ранее появилась информация, что Венгрия помешала Евросоюзу согласовать очередной транш на военные нужды для Украины. Страна наложила вето на соответствующее решение блока.
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