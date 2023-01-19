Риши Сунак извинился за поездку в машине без пристегнутого ремня безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед соотечественниками за поездку на заднем сиденье автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Политик назвал произошедшее «одноразовым ошибочным решением», передает Sky News.
В британском правительстве заявили, что Сунак отстегнул ремень, чтобы записать видеообращение.
«Он полностью признает, что это было ошибкой, и приносит за нее свои извинения», — добавили в кабмине.
Извиняться Сунаку пришлось после видео, которое он записал во время поездки в графство Ланкашир на северо-западе Англии. На кадрах запечатлено, как премьер, сидя в машине, рассказывает о росте инвестиций в региональную экономику.
Штраф за отказ пристегнуть ремень безопасности в Великобритании составляет около 610 долларов. Эти правила не распространяются на сотрудников полиции, пожарных и спасателей.
Результаты одного из недавних опросов показали, что многие британцы не верят в реализацию обещаний Сунака по повышению уровня жизни в стране. Речь идет о пяти обещаниях, которые премьер дал на 2023 год.