Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дожде в ночь на 20 января

Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дожде в ночь на 20 января

Ухудшение погоды прогнозируется в Москве в ночь на 20 января. Соответствующее предупреждение выпустил столичный комплекс городского хозяйства.

Согласно сообщению, в ближайшие часы в Москве пройдут дождь и мокрый снег. Местами ожидаются грозы. Синоптики не исключают гололедицу и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичей призвали быть внимательными на улицах и не находиться рядом с деревьями при сильных порывах ветра. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию.

На днях московские аэропорты отменили или задержали более 40 рейсов. Причиной стало ухудшение погодных условий.
непогода москва предупреждение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду