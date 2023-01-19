Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дожде в ночь на 20 января

Ухудшение погоды прогнозируется в Москве в ночь на 20 января. Соответствующее предупреждение выпустил столичный комплекс городского хозяйства.
Согласно сообщению, в ближайшие часы в Москве пройдут дождь и мокрый снег. Местами ожидаются грозы. Синоптики не исключают гололедицу и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Москвичей призвали быть внимательными на улицах и не находиться рядом с деревьями при сильных порывах ветра. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию.
На днях московские аэропорты отменили или задержали более 40 рейсов. Причиной стало ухудшение погодных условий.