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Макрон опасается возможной деиндустриализации Европы из-за политики США

Политика
Макрон опасается возможной деиндустриализации Европы из-за политики США

Политика Соединенных Штатов создает угрозу деиндустриализации Европы, которую нельзя оставлять без ответа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Речь, в частности, идет о мерах США по снижению инфляции. Они создают риски оттока предприятий из Европы в Соединенные Штаты из-за высоких цен на энергию в регионе. Слова президента передает пресс-служба Елисейского дворца.

«Если Европа не отреагирует, ускорение «озеленения» американской экономики будет означать деиндустриализацию нашего континента», — заявил Макрон.

Ранее читатели газеты Le Figaro выступили против отправки Киеву танков Leclerc. Они обрушились на Эммануэля Макрона за то, что тот хочет затянуть конфликт, передает «Царьград».
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