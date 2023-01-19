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Экс-глава Georgian Airways: экономика Грузии нуждается в возобновлении рейсов в Россию

Общество
Экс-глава Georgian Airways: экономика Грузии нуждается в возобновлении рейсов в Россию

Экономика Грузии требует возобновления прямых рейсов в Россию. Такое заявление сделал бывший гендиректор компании Georgian Airways Роман Бокерия изданию bm.ge.

Прямые рейсы, связывающие Россию и Грузию, отменились несколько лет назад. По словам Бокерии, это стало «наказанием» для экономики Тбилиси. И сейчас стоит возобновить полеты между странами, чтобы облегчить жизнь населения.

«Прямые авиарейсы для нашей экономики и для одного миллиона грузин — жизненно необходимый фактор, который обязательно нужно реализовать», — добавил экс-глава Georgian Airways.

Ранее власти Намибии предложили России наладить прямое авиасообщение между странами. Посол Хандуукеме Кашуупулва отметил, что путешественники из РФ заинтересованы в турах на юго-запад Африки.
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