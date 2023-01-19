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Телеведущий Fox News Карлсон отметил героизм Проворова после отказа поддержать ЛГБТ-акцию

Общество
Телеведущий Fox News Карлсон отметил героизм Проворова после отказа поддержать ЛГБТ-акцию

Хоккеист Иван Проворов, отказавшийся принимать участие в ЛГБТ-акции, произвел впечатление не только на российских болельщиков. Поступок игрока оценил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

Россиянин, выступающий за «Филадельфию» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пропустил раскатку перед встречей с «Анахаймом» из-за отказа надевать свитер с соответствующей символикой, однако вышел на лед во время самого матча. Проворов отметил, что его поступок не является оскорблением представителей ЛГБТ и обусловлен религиозными взглядами, передает «Царьград».

«Герой, что тут скажешь. Самое печальное, что для этого понадобился иностранец», — высказался Карлсон.

Главный тренер команды Джон Торторелла не увидел ничего криминального в поступке российского хоккеиста. По его словам, отказ участвовать в акции не является причиной для исключения игрока из состава.
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