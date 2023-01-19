Телеведущий Fox News Карлсон отметил героизм Проворова после отказа поддержать ЛГБТ-акцию

Россиянин, выступающий за «Филадельфию» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пропустил раскатку перед встречей с «Анахаймом» из-за отказа надевать свитер с соответствующей символикой, однако вышел на лед во время самого матча. Проворов отметил, что его поступок не является оскорблением представителей ЛГБТ и обусловлен религиозными взглядами, передает «Царьград».