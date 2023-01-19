Муцениеце призналась, что их общая с Прилучным дочь переживает из-за развода родителей

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались свыше двух лет назад. До сих пор актриса не рассказывала, как на развод отреагировала их дочь Мия, однако сейчас она решила поделиться переживаниями девочки.
Как стало известно, ребенок недавно подхватил ветрянку. В связи с этим подавленное настроение Мии Муцениеце списала на болезнь, однако позднее девочка призналась, что печалит ее вовсе не плохое самочувствие.
«Она на самом деле немножко порыдала вчера на ночь… Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо ей не особо нравится то, что сейчас происходит», — поделилась знаменитость в личном блоге.
Актриса добавила, что дочь уже приняла новую супругу отца Зепюр Брутян и относится к ней очень хорошо. Однако до сих пор девочка надеялась, что мама и папа снова будут вместе, поэтому осознание обратного ее крайне сильно опечалило.
Ранее Муцениеце продемонстрировала подписчикам откровенную фотографию. На ней актриса позировала в нижнем белье перед зеркалом.