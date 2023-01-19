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Сергей Лавров исполнил желание восьмилетнего мальчика из Воронежской области

Общество
Сергей Лавров исполнил желание восьмилетнего мальчика из Воронежской области

Восьмилетний житель Воронежской области получил акустическую гитару от министра иностранных дел России Сергея Ларова. Желание школьника было исполнено в рамках благотворительной акции «Елка желаний», о чем сообщили в МИД.

Юный Михаил живет в Нижнем Мамоне Воронежской области. Представитель ведомства 19 января приехал к нему домой, чтобы вручить желанный подарок.

В акции поучаствовали многие российские политики, чиновники, депутаты. Так, например, желание ребенка осуществил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передавало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в рамках акции исполнилась мечта петербуржца Гоши Рогожина. Глава Сочи Алексей Копайгородский организовал ребенку и его маме небольшое путешествие на Красную Поляну и возможность прокатиться на подъемнике.
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