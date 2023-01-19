Сергей Лавров исполнил желание восьмилетнего мальчика из Воронежской области

Восьмилетний житель Воронежской области получил акустическую гитару от министра иностранных дел России Сергея Ларова. Желание школьника было исполнено в рамках благотворительной акции «Елка желаний», о чем сообщили в МИД.
Юный Михаил живет в Нижнем Мамоне Воронежской области. Представитель ведомства 19 января приехал к нему домой, чтобы вручить желанный подарок.
В акции поучаствовали многие российские политики, чиновники, депутаты. Так, например, желание ребенка осуществил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передавало интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также в рамках акции исполнилась мечта петербуржца Гоши Рогожина. Глава Сочи Алексей Копайгородский организовал ребенку и его маме небольшое путешествие на Красную Поляну и возможность прокатиться на подъемнике.