События на Украине к 21:00 19 января: уничтожение известного снайпера ВСУ, анонс новых поставок оружия Киеву

По итогам встречи министров обороны стран НАТО в Эстонии стали известны новые подробности готовящихся поставок военной помощи Запада Киеву. Латвия намерена в 2023 году обучить около двух тысяч украинских военных по различным специальностям, а также передать ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и прочие средства ПВО, два вертолета М-17, несколько десятков беспилотников, запчасти для гаубиц М109 и стрелковое оружие. В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тысячами боеприпасов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление десяти стран НАТО.