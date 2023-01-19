События на Украине к 21:00 19 января: уничтожение известного снайпера ВСУ, анонс новых поставок оружия Киеву

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 19 января.
Россия
Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что один из шести украинских диверсантов признал свое участие в подготовке покушения на первого заместителя главы региона Виталия Булюка. Группа преступников была задержана еще в прошлом месяце, о чем заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
ВС РФ ликвидировали на Запорожском направлении высококвалифицированного украинского снайпера-инструктора Олега Небувайло. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, выложившего в Сети фото документов бойца, он был уничтожен в ходе контрснайперской борьбы из новейшего комплекса LАR-10 «Счетчик», произведенного компанией «Лобаев армс».
Небувайло всегда действовал на большом удалении от передовой, пользуясь предоставленным Западом высокотехнологичным оружием. Однако, подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости, благодаря LAR-10 «украинские снайперы утратили техническое преимущество на запорожском участке фронта».
Кроме того, Рогов сообщил о том, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова. Сам город пока под контролем ВСУ, однако ВС РФ оттеснили противника на фронте, после чего Вооруженные силы Украины вынужденно отошли на запасные рубежи.
В Каховке Херсонской области в результате обстрела с украинской стороны погиб один человек, разрушены частные дома. Также пострадал ребенок. Последствия повреждений устраняются: электроснабжение полностью восстановлено, однако работы по ремонту газовой инфраструктуры пока не завершены.
События в Донбассе
Обстрелы продолжаются и в Донбассе. Экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник около 17 часов вечера сообщил, что под плотным огнем находится Кременная. ВСУ использовали тяжелое вооружение. Целями ударов стали центр города и жилые микрорайоны. Кроме того, во второй половине дня ВСУ нанесли череду ударов по Донецку и Ясиноватой.
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин включил недавно освобожденный Соледар в зону ответственности администрации города Шахтерска. Также местные чиновники взяли под «опеку» поселок Подгородное.
Сейчас в этом районе продолжаются бои. Ранее сообщалось о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Клещеевку. После этого сражения развернулись вокруг населенного пункта.
Украина
По итогам встречи министров обороны стран НАТО в Эстонии стали известны новые подробности готовящихся поставок военной помощи Запада Киеву. Латвия намерена в 2023 году обучить около двух тысяч украинских военных по различным специальностям, а также передать ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и прочие средства ПВО, два вертолета М-17, несколько десятков беспилотников, запчасти для гаубиц М109 и стрелковое оружие. В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тысячами боеприпасов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление десяти стран НАТО.
В свою очередь, Литва пожертвует Украине зенитные орудия L-70 с большим количеством боеприпасов и два вертолета Ми-8, а Великобритания — эскадрилью танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, самоходные 155-мм орудия AS90 и «сотни»» бронемашин, значительное количество боеприпасов, в том числе инженерных, запасные части для техники и БПЛА.