«Атаки на свободу слова»: эксперты обсудили безопасность работы журналистов на пресс-форуме Фонда борьбы с репрессиями

Фонд борьбы с репрессиями провел международный пресс-форум, посвященный проблеме безопасности работы журналистов. По данным фонда, сотрудники СМИ по всему миру подвергаются репрессиям и насилию каждые четыре дня — и все из-за неугодной отдельным личностям или целым правительствам информации, которую они публикуют. Как сообщается, за 2022 год были убиты 94 журналиста.