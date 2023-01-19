«Атаки на свободу слова»: эксперты обсудили безопасность работы журналистов на пресс-форуме Фонда борьбы с репрессиями

Фонд борьбы с репрессиями провел международный пресс-форум, посвященный проблеме безопасности работы журналистов. По данным фонда, сотрудники СМИ по всему миру подвергаются репрессиям и насилию каждые четыре дня — и все из-за неугодной отдельным личностям или целым правительствам информации, которую они публикуют. Как сообщается, за 2022 год были убиты 94 журналиста.
«На данный момент профессия журналиста — одна из самых небезопасных. Потому что свобода слова невыгодна для очень многих. В том числе для западных кураторов Украины. Мы приходим к ситуации, где нужны новые инструменты защиты журналистов. То, что сейчас происходит, — отголоски каменного века, когда гонца казнили за новость, которая не нравится, несмотря на то, что эти люди всего лишь доставляют некие факты и не занимают никакую позицию», — считает глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
Участие в дискуссии приняли эксперты и представители медиа из восьми стран. Журналисты обсудили примеры репрессий и политических преследований за обычное выполнение своего профессионального долга. Заметна неутешительная тенденция: несмотря на очевидные репрессии в отношении журналистов, многие факты насилия просто игнорируются, и особенно этим грешат «свободные» страны Запада.
«Для меня показательным является ситуация с Грэмом Филлипсом, когда британское правительство фактически объявило войну собственному гражданину, наложив на него санкции за то, что он просто занимался журналистской деятельностью. Должна существовать независимая платформа, способная отстаивать интересы людей и делать все возможное, чтобы виновные понесли наказание. Не только отдельные личности, но и целые правительства», — выразил свою позицию британский блогер Майк Джонс.
Атаки на свободу слова можно расценивать как преступление против демократических устоев. Участники пресс-форума обсудили идею создания международной организации, которая способствовала бы защите ценностей, на которых зиждятся журналистская профессия и гражданское общество в целом.
«Есть ряд некоммерческих организаций, которым не безразлична эта проблематика, они работают с ней и действительно что-то предпринимают по всему миру. Я хочу объединить эти организации и создать международный союз защиты журналистов. И совместно обращаться к главам государств с запросом о предоставлении защиты, об обеспечении безопасности», — объяснила Мира Тэрада.