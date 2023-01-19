Зеленский выразил надежду на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

Киевские власти надеются, что переговоры о вступлении страны в Европейский союз начнутся уже в 2023 году. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
В четверг, 19 января, глава государства провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Видеозапись мероприятия, состоявшегося в Киеве, в официальном Telegram-канале опубликовал офис президента Украины.
«Я проинформировал председателя (Европейского совета) о том, какие решения были приняты Украиной, какого прогресса мы достигли, и отметил, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров», — рассказал политик в ходе совместной пресс-конференции с Мишелем.
Он назвал членство страны в ЕС целью властей и указал на наличие всех необходимых для вступления предпосылок. По словам Владимира Зеленского, государство «идет вперед» и обладает огромной мотивацией для присоединения к содружеству.
Ранее стало известно, что в украинской столице увековечили имя Шарля Мишеля. Упоминание политика появилось на «Аллее смелости».