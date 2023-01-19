Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Анна Щербакова прошла в финал голосования за награду «Самый ценный фигурист года»

Общество
Анна Щербакова прошла в финал голосования за награду «Самый ценный фигурист года»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова продолжит борьбу за награду «Самый ценный фигурист года». Об этом говорится в сообщении Международного конькобежного спорта (ISU).

Кроме россиянки Анны Щербаковой в финал прошли американец Натан Чен и представители Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Пара выступает в танцах на льду. Других участников от России в остальных номинациях нет.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в 2022 году в женском одиночном катании. Спортсменка обладает титулом чемпионки мира 2021 года.

Ранее Украинская федерация фигурного катания потребовала исключить Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards. В заявлении указывается, что руководство УФФК «возмущено» включением спортсменки в список кандидатов на звание «Самого ценного фигуриста».
щербакова самый ценный фигурист награда
Военкоры ФАН
Лучшие в аду