Фильм «Горбатая гора» может попасть под запрет из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

«Горбатая гора» впервые появилась на экране на Венецианском кинофестивале в 2005 году, где получила главную награду. Также картина стала лучшей по мнению Британской академии BAFTA и получила три премии «Оскар» за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий и саундтрек.