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Фильм «Горбатая гора» может попасть под запрет из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

Общество
Фильм «Горбатая гора» может попасть под запрет из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

Роскомнадзор приготовил список фильмов, которые попадут под закон о пропаганде ЛГБТ и будут запрещены. Среди них картины «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».

Это не весь перечень кинолент. Также из видеосервисов по предложению РКН исчезли сериалы «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно», сообщает издание «Ведомости».

«Горбатая гора» впервые появилась на экране на Венецианском кинофестивале в 2005 году, где получила главную награду. Также картина стала лучшей по мнению Британской академии BAFTA и получила три премии «Оскар» за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий и саундтрек.
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