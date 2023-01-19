Фильм «Горбатая гора» может попасть под запрет из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

Роскомнадзор приготовил список фильмов, которые попадут под закон о пропаганде ЛГБТ и будут запрещены. Среди них картины «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».
Это не весь перечень кинолент. Также из видеосервисов по предложению РКН исчезли сериалы «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно», сообщает издание «Ведомости».
«Горбатая гора» впервые появилась на экране на Венецианском кинофестивале в 2005 году, где получила главную награду. Также картина стала лучшей по мнению Британской академии BAFTA и получила три премии «Оскар» за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий и саундтрек.