Психолог Андрияничева обвинила взрослых в проявлении агрессии у детей

Причины проявления агрессии у детей могут быть скрыты в поведении взрослых, заявила психолог Майя Андрияничева.
Иногда в жизни ребенка происходит период, когда он самовыражается только через враждебное поведение. Это может быть связано с тем, что он просто не умеет вести себя по-другому, передает ИА «Тульская Служба Новостей – ТСН24.РУ».
Если старшие дети проявляют агрессию и жестокость по отношению к младшим братьям и сестрам, необходимо определить причину такого поведения. У ребенка могло отложиться в подсознании, что он должен защищаться, особенно, если подобную модель поведения проявляли люди, с которыми он живет.