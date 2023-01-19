Глава правительства Новой Зеландии ушла в отставку из-за выгорания

Веллингтон, 19 января. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подала в отставку из-за «отсутствия энергии» для выполнения обязанностей главы правительства. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.
«Я считаю, что руководить страной — это самая привилегированная работа, которую кто-либо когда-либо мог иметь, но также и одна из самых сложных. Я знаю, чего требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточного запаса сил, чтобы отдать ей должное. Но я абсолютно верю и знаю, что вокруг меня есть другие, кто может», — заявила политик.
При этом Ардерн отметила, что продолжит исполнять обязанности главы государства до 7 февраля. Также она заявила, что останется членом парламента от своего округа в городе Окленд до апреля, чтобы избежать необходимости в дополнительных выборах.
Опросы общественного мнения показывают, что левоцентристская лейбористская партия Ардерн отстает от оппозиционной Национальной партии. Результаты опроса, опубликованного в прошлом месяце исследовательской компанией 1 News Kantar, показали, что поддержка лейбористов упала с 41% до 33%, в то время, как Национальная партия набирает 38% голосов.
Причиной падения популярности правительства Ардерн аналитики называют крайне жесткие ограничения, которые были введены властями Новой Зеландии во время пандемии COVID-19. Теперь правящей партии необходимо выбрать нового лидера, который возглавит лейбористов на предстоящих всеобщих выборах, которые состоятся уже в октябре.