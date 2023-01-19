Астана примет матч за титул чемпиона мира между россиянином Непомнящим и китайцем Лижэнем

Матч за звание 17-го чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и Дин Лижэнем из Китая пройдет в столице Казахстана.
Пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) официально анонсировала матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Он пройдет в Астане с 7 по 30 апреля.
Российский гроссмейстер является действующим победителем турнира претендентов. Лижэнь занял на нем второе место. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии ранее отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, объяснив свое решение усталостью.