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Астана примет матч за титул чемпиона мира между россиянином Непомнящим и китайцем Лижэнем

Спорт
Астана примет матч за титул чемпиона мира между россиянином Непомнящим и китайцем Лижэнем

Матч за звание 17-го чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и Дин Лижэнем из Китая пройдет в столице Казахстана.

Пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) официально анонсировала матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Он пройдет в Астане с 7 по 30 апреля.

Российский гроссмейстер является действующим победителем турнира претендентов. Лижэнь занял на нем второе место. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии ранее отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, объяснив свое решение усталостью.
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