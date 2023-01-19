Вице-премьер Новак подтвердил востребованность российской нефти на мировом рынке

Вице-премьер также привел данные по добыче и поставкам нефти за рубеж. Он констатировал, что данные показатели в январе соответствуют уровню декабря 2022 года. Такие темпы сохраняются даже на фоне введения Западом потолка цен на энергоресурс из России.