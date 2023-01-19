Вице-премьер Новак подтвердил востребованность российской нефти на мировом рынке

Обеспечение энергетического баланса без российской нефти представляется затруднительным, поэтому она остается востребованной на мировом рынке, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
По его словам, необходимо однозначно отметить, что нефть из России пользуется спросом. Страна занимает большую долю в общем объеме глобального экспорта, напомнил Новак. В этих условиях обеспечение энергетического баланса в мире без российского топлива труднореализуемо.
Вице-премьер также привел данные по добыче и поставкам нефти за рубеж. Он констатировал, что данные показатели в январе соответствуют уровню декабря 2022 года. Такие темпы сохраняются даже на фоне введения Западом потолка цен на энергоресурс из России.