Ветврач Уражевский объяснил, можно ли кастрировать домашних кобелей и когда это обязательно

Многие владельцы собак очень удивляются, узнав, что домашних кобелей можно кастрировать также, как и котов. Каких собак лучше всего подвергать операции по удалению семенников и с какой целью это делать, объяснил ФАН президент союза кинологических организаций России (СКОР), президент международного кинологического союза (IKU), кинолог-эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский.
«У кобелей после кастрации меняется гормональный фон. Они становятся спокойнее, часто если песики мелких пород метят дома, то перестают после операции это делать, приучаются ходить либо на улицу, либо на пеленку. Плюсы избавления от семенников — защита от нежелательной беременности, если в доме есть собаки других пород или владелец просто не хочет разводить щенков. Еще один плюс — даже учуяв течную собаку, кобель не будет убегать, воспримет ее равнодушно. Кроме того, показанием к кастрации могут быть определенные заболевания питомцев», — рассказал эксперт.
Многие владельцы кастрированных кобелей отмечают, что после операции они становятся менее агрессивными, практически перестают ввязываться в драки с другими собаками. Но значит ли это, что домашних псов предпочтительно кастрировать, как и котов?
«Этот вопрос должен решать хозяин. У собак, как правило, кастрация как котам, не требуется. Если котов подвергают такой операции практически все, поскольку запах от них совершенно невыносим, то у собак такого нет. К тому же контролировать рождаемость у собак проще: их чаще всего выгуливают на поводках. Принимая решение о кастрации, нужно иметь в виду, что прооперированные животные уже не смогут принимать участие в выставках. Кроме того, стоит обратиться в клуб к эксперту по той или иной породе, чтобы выяснить, насколько интересно ваше животное для дальнейшего племенного разведения», — посоветовал Уражевский.
Наконец, кастрировать рекомендуется беспородных животных и, в обязательном порядке, взятых в приюте. Последние, напоминает кинолог, практически каждая вторая особь, вновь оказываются на улице.
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