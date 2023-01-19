Ветврач Уражевский объяснил, можно ли кастрировать домашних кобелей и когда это обязательно

Многие владельцы собак очень удивляются, узнав, что домашних кобелей можно кастрировать также, как и котов. Каких собак лучше всего подвергать операции по удалению семенников и с какой целью это делать, объяснил ФАН президент союза кинологических организаций России (СКОР), президент международного кинологического союза (IKU), кинолог-эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский.