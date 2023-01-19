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Строительный миллиардер из Китая Хуэй Ка Янь лишился 93% состояния с 2017 года

Экономика
Строительный миллиардер из Китая Хуэй Ка Янь лишился 93% состояния с 2017 года

Миллиардер из Китая Хуэй Ка Янь, основавший строительную корпорацию Evergrande Group, потерял большую часть своего состояния, пишет Bloomberg.

Этот предприниматель еще в 2017 году являлся вторым самым состоятельным человеком в Азии, имея 42 млрд долларов. Однако с того времени он потерял 93% активов и сейчас владеет приблизительно 3 млрд. Параллельно Хуэй Ка Янь терял влияние на внутреннюю политику страны, как следствие, имевшая статус основного застройщика в КНР Evergrande Group не смогла заплатить по долгам и в 2021 году объявила дефолт.

Данные Bloomberg Billionaires Index свидетельствуют, что пять наиболее богатых предпринимателей в Китае за последние два года в общей сложности потеряли активы, эквивалентные 65 млрд рублей.
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