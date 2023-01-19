Глава СОМБ Иванов прокомментировал доклад военной разведки Финляндии о политике РФ в Африке

Москва, 19 января. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал доклад военной разведки Финляндии о расширении российского влияния на территории Африки.
Руководитель СОМБ считает, что представители спецслужб исказили реальное положение дел на Черном материке. Он подчеркнул, что Запад утратил позиции в регионе исключительно из-за собственных политических ошибок и неспособности выстраивать уважительные отношения с местными странами:
«Сегодня мне дали ознакомиться с ключевыми мыслями военной разведки Финляндии, основными выводами из которых является то, что усиление России на африканском континенте приводит к выдавливанию западных стран, как это, например, произошло в Мали. Мне кажется, мнение представителей страны Суоми является слишком поверхностным и невзвешенным.
Уход некоторых западных стран из Африки не является прямым следствием нахождения тут России и российских компаний. Их уход — следствие старых западных эгоистичных подходов к взаимодействию с африканскими странами! Они смотрят на такие страны, как ЦАР, Мали, Зимбабве, Мозамбик или Анголу не как на равноправных партнеров, а как на объекты, которыми они могут вертеть, как им вздумается».
Иванов отметил, что европейские государства и США по-прежнему относятся к Африке, как к экономическому и политическому инструменту. В связи с этим он призвал крупнейший мировых политиков обратить внимание на лицемерное отношение Запада к целому региону.
«Это хорошо видно и в финском докладе, а также в том, что нам разными способами намекают, буквально шепотом передают предложения от американских дипломатов: отдайте нам Африку, а мы перестанем поддерживать Киев. Это же какое-то безумие! Они не хотят понимать, что это не просто точки на карте, а настоящие люди и миллионы человеческих судеб, которые нельзя прямо так обменивать.
В очередной раз призываю международное сообщество, в том числе и руководство Финляндии, открыть глаза на двуличную политику Франции и США, когда, с одной стороны, говорят о равенстве и правах человека, а с другой — шантажируют и торгуют целыми странами ради своей выгоды», — заключил Иванов.
Ранее представители Содружества офицеров за международную безопасность осудили попытку США ввести законопроект, позволяющий применять санкции в отношении дружественных России африканских государств. Сотрудники СОМБ назвали инициативу Белого дома примером недобросовестной конкуренции.