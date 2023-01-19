Глава СОМБ Иванов прокомментировал доклад военной разведки Финляндии о политике РФ в Африке

«Это хорошо видно и в финском докладе, а также в том, что нам разными способами намекают, буквально шепотом передают предложения от американских дипломатов: отдайте нам Африку, а мы перестанем поддерживать Киев. Это же какое-то безумие! Они не хотят понимать, что это не просто точки на карте, а настоящие люди и миллионы человеческих судеб, которые нельзя прямо так обменивать.