Названа дата премьеры третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Премьера третьего сезона сериала «Тед Лассо» состоится весной 2023 года. Точной датой релиза создатели проекта поделятся позже.
Apple TV+ в Twitter-аккаунте поделилась первым кадром из предстоящего сезона. Судя по снимку, Тед Лассо встречается со своим бывших помощником Нейтаном Шелли. Сценарист и актер Бретт Голдстин сообщил, что третий сезон может стать финальным для проекта.
По сюжету тренер Лассо начинает работать в английском клубе «Ричмонд», хотя ничего не понимает в европейском футболе. Благодаря своему характеру и позитивному мышлению он смог завоевать любовь игроков и добиться успехов в работе.