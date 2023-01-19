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Названа дата премьеры третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Общество
Названа дата премьеры третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Премьера третьего сезона сериала «Тед Лассо» состоится весной 2023 года. Точной датой релиза создатели проекта поделятся позже.

Apple TV+ в Twitter-аккаунте поделилась первым кадром из предстоящего сезона. Судя по снимку, Тед Лассо встречается со своим бывших помощником Нейтаном Шелли. Сценарист и актер Бретт Голдстин сообщил, что третий сезон может стать финальным для проекта.

Названа дата премьеры третьего сезона сериала «Тед Лассо»

По сюжету тренер Лассо начинает работать в английском клубе «Ричмонд», хотя ничего не понимает в европейском футболе. Благодаря своему характеру и позитивному мышлению он смог завоевать любовь игроков и добиться успехов в работе.
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