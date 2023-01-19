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Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала случаи, когда нельзя зачать ребенка без донорского материала

Общество
Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала случаи, когда нельзя зачать ребенка без донорского материала

Примерно 30% факторов бесплодия приходятся и на мужчин, и на женщин. В 30% случаев невозможность завести ребенка обусловлена совокупностью проблем обоих партнеров, заявила гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Бывают ситуации, в которых пара просто не сможет произвести на свет потомство без использования донорского материала. Например, если один партнер страдает от полного бесплодия. Еще одним фактором является поздний репродуктивный возраст, объяснила врач.

Также причиной использования донорского материала, спермы в частности, может стать сниженная фертильность у представителей сильного пола. Помимо этого, негативно повлиять на успех в зачатии ребенка может инфекционный паротит, перенесенный мужчиной в детстве, передает Общественная Служба Новостей слова Ерофеевой.
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